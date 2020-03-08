Фортуна едва спаслась от поражения в поединке с Майнцем

В поединке 25-го тура чемпионата Германии по футболу «Майнц» дома сыграл вничью с «Фортуной» (1:1).
На гол Озтуналы на 61-й минуте гости ответили мячом Карамана на 85-й минуте встречи.
«Майнц» — «Фортуна» — 1:1
Голы: Озтуналы, 61 — Караман, 85
«Майнц»: Центнер (Мюллер, 46), Брума, Мвене, Пьер-Габриэль (Озтуналы, 46), Ниакате, Латца, Баррейро (Фернандеш, 90), Квайсон, Баку, Онисиво, Матета.
«Фортуна»: Кастенмайер, Гиссельманн, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 72), Циммерманн, Штегер, Бодзек (Зоботтка, 74), Бериша (Офори, 79), Томми, Караман, Хоффманн.
Предупреждения: Штегер (38), Матета (41), Мвене (66).
Удаление: Матета (77).
Источник — Sport.ua
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