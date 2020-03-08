Колос — Шахтер. Видео гола Мораеса

32-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отметился забитым голом в 22-м туре УПЛ против «Колоса». Мораес отличился на 31-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу «горняков».
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Источник — Футбол 1/2/3
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