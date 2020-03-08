Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед

Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Зинченко сыграл 17 матчей за «горожан» и забил 1 мяч.
Your City team to take on United! 🙌— Manchester City (@ManCity) March 8, 2020
Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Bravo, Walker, Jesus, Silva, Mendy, Mahrez, E Garcia
⚽️ @haysworldwide
🔵 #MUNMCI #ManCity pic.twitter.com/YtlDwVaRYY
Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Майк Дин даст стартовый свисток в 18:30.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.