Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед

Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Зинченко сыграл 17 матчей за «горожан» и забил 1 мяч.

Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Майк Дин даст стартовый свисток в 18:30.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».