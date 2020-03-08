ВИДЕО. Дикий футбол. Матч Лиги чемпионов закончился дракой и плевками

«Мазембе» Конго обыграл «Раджу» из Касабланки во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КАФ – 1:0. Первый матч выиграла Раджа - 0:2 и вышли в следующий раунд.
После матча футболисты гостей устроили драку с фанатами хозяев.
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Источник — Sport.ua
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