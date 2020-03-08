Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) сыграет в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее. В решающем матче украинка сразится с чешской теннисисткой Марией Боузковой (WTA 57).
Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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