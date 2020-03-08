Экс-хавбек Десны Мочуляк продолжит карьеру в Молдове

Украинский полузащитник Ренат Мочуляк продолжит карьеру в молдовском клубе «Сфынтул Георге». Клуб предложил контракт футболисту после просмотра.
Отметим, что 22-летний Мочуляк является воспитанником киевского «Динамо», за юношеские команды и дубль которого он играл до 2017 года.
Затем последовали непродолжительный период в греческом «Платаньясе» U-19 и почти два года в дубле «Черноморца». Минувший год хавбек провел в молодежной команде «Десны», за которую он сыграл 17 матчей и забил два гола. Прошлой весной он дебютировал за первую команду «Десны» в украинской Премьер-лиге. У Рената Мочуляка есть опыт выступления за юношеские сборные Украины U-16 и U-17.
Источник — Footboom
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