Экс-хавбек Десны Мочуляк продолжит карьеру в Молдове

Украинский футболист подписал контракт с клубом «Сфынтул Георге»

  • 08.03.2020 14:48
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Экс-хавбек Десны Мочуляк продолжит карьеру в Молдове
© ФК Десна Чернигов. Ренат Мочуляк

Украинский полузащитник Ренат Мочуляк продолжит карьеру в молдовском клубе «Сфынтул Георге». Клуб предложил контракт футболисту после просмотра.

Отметим, что 22-летний Мочуляк является воспитанником киевского «Динамо», за юношеские команды и дубль которого он играл до 2017 года.

Затем последовали непродолжительный период в греческом «Платаньясе» U-19 и почти два года в дубле «Черноморца». Минувший год хавбек провел в молодежной команде «Десны», за которую он сыграл 17 матчей и забил два гола. Прошлой весной он дебютировал за первую команду «Десны» в украинской Премьер-лиге. У Рената Мочуляка есть опыт выступления за юношеские сборные Украины U-16 и U-17. 

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Источник — Footboom

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