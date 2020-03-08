Сергей РЕБРОВ: «Нужно продолжать двигаться за титулом»

В поединке 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», у руля которого стоит украинский специалист Сергей Ребров, сыграл вничью в выездном поединке с «Залаэгерсегом» - 1:1.

Команда Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, но теперь только на одно очко опережает ближайшего преследователя – «МОЛ Види» (правда, «Ференцварош» провел на две игры меньше).

После игры Сергей Ребров посетовал на травмы, но готов бороться за титул: «Сегодняшний матч был очень сложным, к сожалению, мы здесь упустили два очка. Все наши матчи против ZTE были тяжелыми в этом сезоне, и я думаю, что наш противник заслуживает гораздо лучшего места в турнирной таблице. Нам нужно проанализировать ошибки и причины, по которым мы сегодня не смогли победить. К сожалению, сегодня наши ведущие игроки не смогли принять участия в матче из-за травм, несмотря на это, мы в хорошей ситуации, чтобы бороться за титул чемпиона. Многие сейчас травмированы, но и в этой ситуации нам нужно сплотиться и двигаться дальше в борьбе за титул».