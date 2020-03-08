Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд - 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

  • 08.03.2020 07:51
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Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд - 1:2. Видео голов и обзор матча
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7 марта состоялся матч 25-го тура чемпионата Германии. Боруссия из Дортмунда победила одноклубников из Менхенгладбаха. Дортмундский клуб отстает от лидирующей «Баварии» всего на одно очко.

Бундеслига. 25-й тур

«Боруссия» М – «Боруссия» Д – 1:2

Голы: Азар, 8 (0:1). Штиндль, 50 (1:1). Хакими, 71 (1:2).

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер (Эмболо, 77), Хофманн (Тюрам, 65), Закария (Янчке, 36), Нойхаус, Плеа.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Рейна, 83), Рафаэл Геррейру, Брандт (Санчо, 66), Холанн (Аканджи, 90).

Предупреждения: Витсель, 41. Загаду, 45. Крамер, 62. Эмре Джан, 73. Санчо, 76. Бенсебаини, 76. Гинтер, 84. Рафаэл Геррейру, 89. Лайнер, 89. Нойхаус, 90+1.

Судья: Штегеманн.

7 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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