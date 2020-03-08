Барселона - Реал Сосьедад - 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 08.03.2020 07:39
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Барселона - Реал Сосьедад - 1:0. Видео гола и обзор матча
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7 марта проходят матчи 27-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» с большим трудом одолела «Реал Сосьедад» (1:0). Лишь на 81-й минуте Лионель Месси забил пенальти. Каталонский клуб обошел «Реал» на 2 очка, но мадридский клуб сыграет завтра.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (58 очков), «Реал» Мадрид (56), Далее идут: «Севилья» (47), «Хетафе» и «Атлетико» (45), «Реал Сосьедад» (43), «Валенсия» (42), «Вильярреал» (38).

Ла Лига. 27-й тур

«Барселона» «Реал Сосьедад»  1:0

Гол: Месси, 81 (пенальти).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 85), Брэйтуэйт (Фирпо, 88).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте (Субельдия, 71), Горосабель, Ле Норман, Порту, Мерино, Гевара, Эдегор, Исак (Виллиан Жозе, 84), Барренечеа (Оярсабаль, 58).

Предупреждения: Лангле, 16. Месси, 42. Мерино, 56. Пике, 61. Гевара, 76. Оярсабаль, 81. Бускетс, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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Источник — Sport.ua

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