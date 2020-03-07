Лига 1. Монако проиграл в Ницце, Канарейки тоже без очков

7 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Франции. Ниже приведены их результаты.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (68 очков), далее идут: «Марсель» (56), «Ренн» (47), «Лилль» (46), «Рейм», «Ницца» (по 41), «Лион», «Монпелье», «Монако» (по 40).
Лига 1. 28-й тур
«Анже» – «Нант» – 2:0
Голы: Бобишон, 48, Тома, 53.
«Дижон» – «Тулуза» – 2:1
Голы: Мендиль, 40, Агерд, 53 – Буагар, 41.
«Метц» – «Ним» – 2:1
Голы: Нгюетт, 7, Бой, 81 – До, 49.
«Ницца» – «Монако» – 2:1
Голы: Дольберг, 59, 90+3 – Бен-Йеддер, 32.
Удаление: Йоветич (Монако), 86.
«Реймс» – «Брест» – 1:0
Гол: Туре, 37.
Нереализованный пенальти: Менди, 29 (вратарь)
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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