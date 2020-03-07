28-й тур
Анже
2:0
Нант
07.03.2020, FT

Лига 1. Монако проиграл в Ницце, Канарейки тоже без очков

7 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Франции

  • 07.03.2020 23:59
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Лига 1. Монако проиграл в Ницце, Канарейки тоже без очков
© Twitter

7 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Франции. Ниже приведены их результаты.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (68 очков), далее идут: «Марсель» (56), «Ренн» (47), «Лилль» (46), «Рейм», «Ницца» (по 41), «Лион», «Монпелье», «Монако» (по 40). 

Лига 1. 28-й тур

«Анже» – «Нант» – 2:0

Голы: Бобишон, 48, Тома, 53.

«Дижон» – «Тулуза» – 2:1

Голы: Мендиль, 40, Агерд, 53 – Буагар, 41.

«Метц» – «Ним» – 2:1 

Голы: Нгюетт, 7, Бой, 81 – До, 49.

«Ницца»«Монако» – 2:1

Голы: Дольберг, 59, 90+3 – Бен-Йеддер, 32.

Удаление: Йоветич (Монако), 86.

«Реймс» – «Брест» – 1:0

Гол: Туре, 37.

Нереализованный пенальти: Менди, 29 (вратарь)

Турнирная таблица Лиги 1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности