Жирона - Альбасете - 1:1. Видео голов и обзор матча

В 31-м туре Сегунды Жирона на своем поле сыграла вничью с Альбасете - 1:1. Нападающий Альбасете Роман Зозуля вышел в основе и был заменен на 70-й минуте игры.
После этого матча Альбасете располагается на 18-м месте, а Жирона идет пятой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.