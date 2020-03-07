Жирона - Альбасете - 1:1. Видео голов и обзор матча

В 31-м туре Сегунды Жирона на своем поле сыграла вничью с Альбасете - 1:1. Нападающий Альбасете Роман Зозуля вышел в основе и был заменен на 70-й минуте игры.

После этого матча Альбасете располагается на 18-м месте, а Жирона идет пятой.