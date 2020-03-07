7 марта прошли матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» не сумел справиться с «Бернли» и потерял важные очки в АПЛ. У команды Жозе Моуриньо снова не клеится игра в чемпионате Англии.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (82 очка), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (45), «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» (43), «Манчестер Юнайтед» (42), «Тоттенхэм» (41), «Арсенал» (40).

АПЛ. 29-й тур

«Бернли» – «Тоттенхэм» – 1:1

Голы: Вуд, 13 – Алли, 50 (пенальти).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 89), Родригес (Выдра, 68), Вуд, Макнейл.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 46), Скипп (Лукас Моура, 46), Ламела (Орье, 78), Бергвайн.

Предупреждения: Ламела, 19. Тэйлор, 51. Санчес, 56. Тарковски, 57. Корк, 59. Хендрик, 76. Бергвайн, 78. Ло Сельсо, 90+2. Уэствуд, 90+3.

Судья: Мосс (Англия).

Бернли. Стадион «Терф Мур».

Турнирная таблица Премьер-лиги