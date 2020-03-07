Петряк принес победу Фехервару в чемпионате Венгрии

В матче 24-го тура чемпионата Венгрии МОЛ Фехервар на выезде добыл волевую победу над Академией Пушкаша - 4:1. Победный гол забил украинский полузащитник Иван Петряк.

Украинец вышел в основе и провел на поле 85 минут, кроме того отметился желтой карточкой. Нападающий Академии Пушкаша Артем Фаворов вышел на замену на 84-й минуте.

После этой победы Фехервар догнал по очкам Ференцварош Сергея Реброва и имеет в своем активе 49 очков, но у конкурента на 3 игры меньше. Академия Пушкаша идет на четвертом месте.