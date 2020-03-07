Динамо, Десна и Заря завершили первую часть сезона УПЛ в плотной борьбе

Для ряда лидеров чемпионата Украины подошла к завершению первая часть сезона УПЛ, по итогам которой команды будут разбиты на две шестерки.
«Шахтер» сохраняет уверенное лидерство и сыграет завтра, а сегодня финишировали «Динамо», «Десна», «Заря» и «Александрия». Киевляне обыграли «Александрию» и занимают 2-е место с 45 очками
«Заря» уступила «Десне», но с 43 очками осталась в топ-3. У черниговской команды 42 пункта. «Александрия» отстает с 37 баллами. Все эти команды вполне могут рассчитывать до конца бороться за 2-е место и позицию в квалификации Лиги чемпионов.
Последний участник топ-6 и борьбы за еврокубки определится в воскресенье. Это будет «Колос» или «Мариуполь».
Первый тур внутри топ-6 состоится 14-го марта (базовый день). «Шахтер» сыграет с «Зарей», а «Динамо» - с «Десной».
Источник — Sport.ua
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