Бундеслига. Вольфсбург перед Шахтером сыграл вничью с Лейпцигом

«Волки» не забили и не пропустили

  • 07.03.2020 18:29
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Бундеслига. Вольфсбург перед Шахтером сыграл вничью с Лейпцигом
© twitter.com/vfl_wolfsburg

В матче очередного тура Бундеслиги «Вольфсбург», которому в четверг принимать «Шахтер» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сыграл вничью с одним из лидеров «Лейпцигом».

Матч завершился со счетом 0:0. «Волки» остаются на 7-й позиции, а «Лейпциг» минимум до дерби «Боруссий» остается вторым.

Бундеслига. 25-й тур.

Вольфсбург - Лейпциг 0:0

Вольфсбург: Кастельс, Штеффен (Руссилиьон, 84), Кнохе, Брукс, Отавио, Герхардт, Арнольд, Мехмеди (Виктор, 63), Шлагер, Брекало (Клаус, 77), Вегхорст

Байер - Айнтрахт 4:0
Голы: Хавертц, 4, Беллараби, 14, Паулиньо, 49, 56

Шальке - Хоффенхайм 1:1
Голы: Маккени, 20 - Баумгартнер, 69

Герта - Вердер 2:2
Голы: Штарк, 41, Кунья, 60 - Серджент, 3, Клаасен, 6

Фрайбург - Унион 3:1
Голы: Саллаи, 34, Гинтер, 55, Кох, 82 - Андерссон, 61

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Источник — Sport.ua

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