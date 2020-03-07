Леся Цуренко – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 марта, украинка Леся Цуренко (WTA 152) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
В 1/2 финала Цуренко сразится против Ирины Бегу из Румынии (WTA 104).
Время начала матча – 20:00 по Киеву.
Плейер будет добавлен ближе к началу поединка.
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Источник — Sport.ua
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