Илья Марченко – Цен Чун Син. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 марта, второй номер сборной Украины Илья Марченко (№207 ATP) сыграет решающий матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
Украинец сразится против второго номера сборной Китайского Тайбэя Цен Чун Сина (№279 ATP).
Поединок начнется в 18:05 по Киеву. На данный момент счет в матче 2:2
Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.