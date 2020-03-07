Илья Марченко – Цен Чун Син. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7 марта, второй номер сборной Украины Илья Марченко (№207 ATP) сыграет решающий матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

Украинец сразится против второго номера сборной Китайского Тайбэя Цен Чун Сина (№279 ATP).

Поединок начнется в 18:05 по Киеву. На данный момент счет в матче 2:2

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.