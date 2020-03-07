Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «Второе место в УПЛ отдал бы Динамо»

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился своим мнением по поводу борьбы за второе место в УПЛ:

«Десна» в случае победы над «Зарей» может вклиниться в эту борьбу. И все же второе место я бы пока отдал «Динамо». На их стороне опыт.

Луганчане демонстрируют неплохой футбол, однако не чувствуется стабильности. Да, весной команда Виктора Скрипника пока не теряла очков, но их игра сейчас не такая яркая, какой была перед зимней паузой.

Впрочем, посмотрим, впереди еще достаточно матчей, чтобы опровергнуть прогнозы. По большому счету команды, которые находятся в турнирной таблице со второго места по пятое, имеют шансы взойти на пьедестал».