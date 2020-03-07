Без Цыганкова. Состав Динамо на матч с Александрией

Сегодня в 17:00 состоится матч УПЛ «Александрия» - «Динамо». Для обеих команд это последний матч в первой половине чемпионата.
Отметим у киевлян отсутствие Виктора Цыганкова, который вообще оказался вне заявки.
Александрия: Панькив, Гордиенко, Бухал, Дубра, Стецьков, Гречишкин, Третьяков, Довгий, Лучкевич, Задерака, Ситало
В запасе: Билык, Бабогло, Протасов, Запорожан, Пашаев, Грицук, Устименко
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Сидорчук, Караваев, Вербич, Русин
В запасе: Бойко, Кадири, Пиварич, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд, Соль
Источник — Sport.ua
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