Без Цыганкова. Состав Динамо на матч с Александрией

Последний матч соперников в первой части сезона УПЛ

  • 07.03.2020 16:02
  • 2827 просмотров
  • 2 комментария
Без Цыганкова. Состав Динамо на матч с Александрией
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 состоится матч УПЛ «Александрия» - «Динамо». Для обеих команд это последний матч в первой половине чемпионата.

Отметим у киевлян отсутствие Виктора Цыганкова, который вообще оказался вне заявки.

Александрия: Панькив, Гордиенко, Бухал, Дубра, Стецьков, Гречишкин, Третьяков, Довгий, Лучкевич, Задерака, Ситало

В запасе: Билык, Бабогло, Протасов, Запорожан, Пашаев, Грицук, Устименко

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Сидорчук, Караваев, Вербич, Русин

В запасе: Бойко, Кадири, Пиварич, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд, Соль

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 07.03.2020 16:28
    +1
    Де Шапаренко? міха вирішив його загнобити?
    Ссылка
    mad_13_max
      mad_13_max, 07.03.2020 16:14
    +1
    снова без центра поля начинаем
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 07.03.2020 16:28
    +1
    Де Шапаренко? міха вирішив його загнобити?
    Ссылка
    mad_13_max
      mad_13_max, 07.03.2020 16:14
    +1
    снова без центра поля начинаем
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности