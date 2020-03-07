Десна – Заря. Стартовые составы команд

В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Десна»: Паст – Тамм, Домбровский, Арвеладзе, Филиппов, Калитвинцев, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Будковский, Фаворов.
«Заря»: Махарадзе – Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Цвек, Кочергин, Юрченко, Леднев, Перович.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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