Десна – Заря. Стартовые составы команд

В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Десна»: Паст – Тамм, Домбровский, Арвеладзе, Филиппов, Калитвинцев, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Будковский, Фаворов.

«Заря»: Махарадзе – Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Цвек, Кочергин, Юрченко, Леднев, Перович.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Заря», за которой можно следить здесь.