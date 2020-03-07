Почувствуйте разницу. Азар и Дончич обменялись футболками

Бельгиец выглядит малышом на фоне баскетболиста

  • 07.03.2020 12:58
  • 1128 просмотров
  • 3 комментария
Почувствуйте разницу. Азар и Дончич обменялись футболками
© https://twitter.com/dallasmavs

Бельгийский полузащитник мадридского Реала в связи с травмой находится в США. Там он встретился с игроком НБА Лукой Дончичем из Далласа. Все удивились огромной разнице в размерах двух спортсменов, хотя рост Азара 1,75, а Дончича 2,01.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    serg
    online
      serg, 07.03.2020 13:32
    +1
    KIEWADIM, 07.03.2020 13:26
    Монатик, ты ли это?))
    рассмешили))))
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 07.03.2020 13:26
    +2
    Монатик, ты ли это?))
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.03.2020 13:20
    +1
    Огоооооо!!!!!!!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 07.03.2020 13:26
    +2
    Монатик, ты ли это?))
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 07.03.2020 13:32
    +1
    KIEWADIM, 07.03.2020 13:26
    Монатик, ты ли это?))
    рассмешили))))
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.03.2020 13:20
    +1
    Огоооооо!!!!!!!
    Ссылка
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