Почувствуйте разницу. Азар и Дончич обменялись футболками

Бельгийский полузащитник мадридского Реала в связи с травмой находится в США. Там он встретился с игроком НБА Лукой Дончичем из Далласа. Все удивились огромной разнице в размерах двух спортсменов, хотя рост Азара 1,75, а Дончича 2,01.