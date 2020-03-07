Ходжсону могут запретить посещать матчи АПЛ из-за коронавируса

Коронавирус может создать проблемы тренеру «Кристал Пэлас»

  • 07.03.2020 12:43
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Ходжсону могут запретить посещать матчи АПЛ из-за коронавируса
© twitter.com/CPFC

Главному тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону могут запретить посещать матчи АПЛ из-за коронавируса.

72-летний Ходжсон на данный момент является самым возрастным тренером АПЛ.

Согласно статистике, именно люди в возрастной категории старше 70 лет наиболее уязвимы к коронавирусу. Чем старше больной – тем выше вероятность летального исхода в результате коронавируса.

После 28 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник — Daily Mirror

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