Главному тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону могут запретить посещать матчи АПЛ из-за коронавируса.
72-летний Ходжсон на данный момент является самым возрастным тренером АПЛ.
Согласно статистике, именно люди в возрастной категории старше 70 лет наиболее уязвимы к коронавирусу. Чем старше больной – тем выше вероятность летального исхода в результате коронавируса.
После 28 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mirror
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.