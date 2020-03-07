Александр ФИЛИППОВ: «Десна покажет себя в первой шестерке»

Форвард «Десны» - о перспективах команды на вторую половину сезона

  • 07.03.2020 11:57
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Александр ФИЛИППОВ: «Десна покажет себя в первой шестерке»
© ФК Десна. Александр Филиппов

Черниговская «Десна» сумела пробиться в топ-6 на второй этап нынешнего сезона УПЛ.

Форвард «Десны» Александр Филиппов рассказал о перспективах команды во второй части сезона:

«Мы не заглядываем далеко вперед. Все понимают, что надо идти к цели, от матча к матчу. В конце чемпионата посмотрим, каким будет улов команды.

«Десна» себя еще покажет в первой шестерке. Мы будем играть с мыслями о победе против любой команды, как бы это громко не звучало».

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Источник — zbirna.com

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