Александр ФИЛИППОВ: «Десна покажет себя в первой шестерке»

Черниговская «Десна» сумела пробиться в топ-6 на второй этап нынешнего сезона УПЛ.
Форвард «Десны» Александр Филиппов рассказал о перспективах команды во второй части сезона:
«Мы не заглядываем далеко вперед. Все понимают, что надо идти к цели, от матча к матчу. В конце чемпионата посмотрим, каким будет улов команды.
«Десна» себя еще покажет в первой шестерке. Мы будем играть с мыслями о победе против любой команды, как бы это громко не звучало».
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Источник — zbirna.com
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