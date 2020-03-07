Десна – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Заря», за которой можно следить здесь.