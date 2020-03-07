6 марта прошел стартовый матч 28-го тура чемпионата Франции. «Марсель» не сумел переиграть «Амьен», пропустив гол на 90+5 минуте.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (68 очков), далее идут: «Марсель» (56), «Ренн» (47), «Лилль» (46), «Лион», «Монпелье», «Монако» (по 40).
Лига 1. 28-й тур
«Марсель» – «Амьен» – 2:2
Голы: Сансон, 45+1 (1:0). Пайет, 57 (2:0). Гирасси, 83, пенальти (2:1). Годдос, 90+5 (2:2).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр (Сакаи, 77), Камара, Стротман, Сансон (Лопес, 90+4), Ронжье, Пайет (Товен, 80), Жермен, Бенедетто.
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Опоку, Монкондюи (Блен, 71), Зунгу, Какюта, Гирасси, Мбенза (Аколо, 62), Диабате (Годдос, 80).
Предупреждения: Амави, 17. Монкондюи, 38. Пайет, 40. Калабрези, 60.
Судья: Летексье.
Марсель. Стадион «Велодром».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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