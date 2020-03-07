27-й тур
Алавес
1:1
Валенсия
06.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Алавес и Валенсия разошлись миром, левантийцы потеряли важные очки

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляют «Реал» Мадрид и «Барселона»

  • 07.03.2020 00:18
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Алавес и Валенсия разошлись миром, левантийцы потеряли важные очки
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6 марта прошел стартовый матч 27-го тура испанской Ла Лиги. «Алавес» и «Валенсия» разошлись миром со счетом 1:1.  Левантийцы потеряли важные очки и упустили шанс приблизиться к топ-4, зоне Лиги чемпионов.

Турнирную таблицу возглавляют  «Реал» Мадрид (56), «Барселона» (55 очков). Далее идут: «Севилья» (46), «Хетафе» (45), «Атлетико» (44), «Реал Сосьедад» (43), «Валенсия» (42), «Вильярреал» (38).

Ла Лига. 27-й тур

«Алавес» «Валенсия»  1:1

Голы: Парехо, 34 (0:1). Мендес, 73 (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82).

Предупреждения: Кондогбья, 35. Лукас, 36. Ксимо Наварро, 39. Эли, 42. Хосе Гайя, 61. Хоселу, 62. Мендес, 84. Диакаби, 90.

Судья: Хиль Мансано.

Витория. Стадион «Мендисорроса».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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