Алавес и Валенсия разошлись миром, левантийцы потеряли важные очки

6 марта прошел стартовый матч 27-го тура испанской Ла Лиги. «Алавес» и «Валенсия» разошлись миром со счетом 1:1. Левантийцы потеряли важные очки и упустили шанс приблизиться к топ-4, зоне Лиги чемпионов.
Турнирную таблицу возглавляют «Реал» Мадрид (56), «Барселона» (55 очков). Далее идут: «Севилья» (46), «Хетафе» (45), «Атлетико» (44), «Реал Сосьедад» (43), «Валенсия» (42), «Вильярреал» (38).
Ла Лига. 27-й тур
«Алавес» – «Валенсия» – 1:1
Голы: Парехо, 34 (0:1). Мендес, 73 (1:1).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65).
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82).
Предупреждения: Кондогбья, 35. Лукас, 36. Ксимо Наварро, 39. Эли, 42. Хосе Гайя, 61. Хоселу, 62. Мендес, 84. Диакаби, 90.
Судья: Хиль Мансано.
Витория. Стадион «Мендисорроса».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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