25-й тур
Падерборн
1:2
Кельн
06.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Кельн выиграл у Падерборна в гостях и вошел в топ-10 Бундеслиги

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария»

  • 06.03.2020 23:41
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Кельн выиграл у Падерборна в гостях и вошел в топ-10 Бундеслиги
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6 марта состоялся стартовый матч 25-го тура чемпионата Германии. «Кельн» выиграл у аутсайдера, «Падерборна», в гостях со счетом 2:1 и вошел в топ-10 команд лиги (32 очка).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (52 очка), «РБ Лейпциг» (49), «Боруссия» Д  (48), «Боруссия» М (46), «Байер» (44), «Шальке» (36), «Вольфсбург» (35).

Бундеслига. 25-й тур

«Падерборн» – «Кельн» – 1:2

Голы: Мере, 28 (0:1). Хектор, 36 (0:2). Србени, 73 (1:2).

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Фридьонссон (Риттер, 73), Антви-Аджей (Хольтманн, 42), Прегер, Василиадис, Михель (Сабири, 46), Србени.

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор (Реджбецай, 74), Мере, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Модест (Теродде, 84), Ут (Дрекслер, 82).

Предупреждения: Србени, 34. Фридьонссон, 63. Ут, 79. Реджбецай, 80. Скири, 85. Мере, 86. Сабири, 88.

Судья: Зиберт.

Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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