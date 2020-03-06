FAVBET стал официальным партнером ФК Александрия

Международная беттинговая компания подписала контракт с футбольным клубом на два сезона

  • 06.03.2020 16:58
  • 2324 просмотра
  • 0 комментариев
FAVBET стал официальным партнером ФК Александрия
© ФК Александрия. Максим Третьяков

Уже 7 марта в 22 туре Favbet Лиги игроки ФК «Александрия» выйдут на поле в футболках с логотипом Favbet. Таким образом клуб стал 6 клубом высшей лиги, которые играют при поддержке компании.

Как и прежде, Favbet будет придерживаться единой стратегии работы с клубом, которая включает в себя коммуникацию с болельщиками в 360⁰. Это означает, что совместные активности будут направлены не только на популяризацию игры, но и на промо клуба вне футбольного поля.

«Мы всегда говорим о том, что футбол – это не два тайма по 45 минут. Футбол – это стиль жизни, целая экосистема, которая включает в себя не только клуб и его болельщиков, но и тех, кому не чужды драйв, эмоции, дух соперничества. Мы не преследуем цель увеличить количество зрительных контактов с брендом, мы хотим, чтобы футбол стал важным элементом досуга. Благодарны руководству ФК «Александрия», которые поддержали нашу идею и будут вместе с нами зажигать игру», - комментирует подписание контракта Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet.

«ФК» Александрия» всегда ставил перед собой амбициозные цели, и мы стараемся вести сотрудничество исключительно с лидерами рынка. Очень хорошо, что Favbet не остается в стороне от поддержки украинского спорта и нам приятно быть в компании футбольных коллективов, которые сотрудничают с международной бетинговой компанией Favbet», - говорит Дмитрий Китаев, директор ФК «Александрия».

ФК «Александрия» в данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы Favbet Лиги, имея в активе 37 очков. Favbet также является партнером клубов: «Динамо», «Зоря», «Колос Ковалёвка», «Львов», «Мариуполь».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности