ЕСПЧ отклонил жалобу Платини на решение ФИФА о его дисквалификации

Срок дисквалификации французского функционера на 4 года остался в силе

  • 06.03.2020 21:19
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ЕСПЧ отклонил жалобу Платини на решение ФИФА о его дисквалификации
© УЕФА. Мишель Платини

В четверг, 5 марта, Европейский суд по правам человека принял решение по делу бывшего французского футболиста, президента УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини «Platini v. Switzerland, no. 526/18».

Руководитель департамента аналитической и правовой работы Верховного Суда Расим Бабанлы сообщил на своей странице в Facebook:

«Дисциплинарные процедуры осуществлялись к нему в связи с получением надбавки к заработной плате в размере 2 миллионов швейцарских франков, которая была предоставлена ​​бывшим президентом FIFA, по которому также осуществлялось дисциплинарное и уголовное производство.

Санкции FIFA по Платини предусматривали приостановление любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет, а также уплату штрафа. Заявитель обжаловал это решение в Спортивный арбитражный суд, который уменьшил срок приостановления деятельности с 6 до 4 лет и уменьшил размер штрафа. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе соответствующее решение.

Перед ЕСПЧ заявитель жаловался, в частности, на то, что соответствующие санкции были несовместимы со свободой на осуществление профессиональной деятельности и противоречат ст. 8 Конвенции. ЕСПЧ отклонил эту жалобу как явно необоснованную».

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Источник — Facebook

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