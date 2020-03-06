Бенито получил травму в матче молодежек Динамо и Александрии

Вингер «Динамо» Бенито получил повреждение в сегодняшней встрече молодежной команды «бело-синих» против одногодок из «Александрии» на выезде.

Бенито появился в стартовом составе «Динамо» U-21, но на 40-й минуте был вынужден попросить замену из-за полученного повреждения.

Характер травмы и ориентировочные сроки возвращения Бенито в строй не сообщаются.

Матч молодежных составов «Александрии» и «Динамо» завершился ничьей 2:2.

Напомним, Бенито перешел в «Динамо» в январское трансферное окно, но пока не сыграл за первую команду «бело-синих», тренируясь и выступая за молодежную команду киевлян.