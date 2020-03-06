Майкона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Полузащитник «Шахтера» Майкон был вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте.

Бразильцы должны были провести товарищеские матчи против Южной Кореи и Египта в ОАЭ, однако эти поединки были отменены из-за коронавируса.

Сейчас олимпийская сборная Бразилии находится в поиске новых соперников.

В нынешнем сезоне Майкон провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах.