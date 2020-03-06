Майкона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Полузащитник «Шахтера» Майкон был вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте.
Бразильцы должны были провести товарищеские матчи против Южной Кореи и Египта в ОАЭ, однако эти поединки были отменены из-за коронавируса.
Сейчас олимпийская сборная Бразилии находится в поиске новых соперников.
В нынешнем сезоне Майкон провел за «Шахтер» 6 матчей во всех турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.