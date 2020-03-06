Пеп ГВАРДИОЛА: «Дерби с МЮ – это возможность улучшить свою игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением накануне выездного матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Не согласен с мнением, что «Юнайтед» только защищается. В последних матчах они были невероятно агрессивны. Думаю, так же будет проходить наша встреча на «Олд Траффорд». Они собираются обороняться, а мы – много контролировать мяч. В некоторых матчах они защищаются, но в последнее время я вижу, что они действуют агрессивно. Считаю, что у «Манчестер Юнайтед» – сильная и отличная команда. У меня хорошее мнение о «Юнайтед», я уважаю этот клуб.

Это дерби всегда проходит особенно. Конечно, в этом сезоне другая ситуация, поскольку мы боремся только за второе место, а не за чемпионский титул. У «Юнайтед» же своя важная задача – попасть в Лигу чемпионов. Что касается нас, то для «Сити» это дерби – подготовка к двум важнейшим матчам плей-офф против «Реала» и «Ньюкасла», плюс возможность улучшить свою игру. А лучшего шанса для улучшения, чем игра против «Манчестер Юнайтед», просто не может быть».