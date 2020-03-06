НЕЙМАР: «Немного боюсь играть головой»

Форвард ПСЖ предпочитает играть ногами

  • 06.03.2020 18:22
  • 500 просмотров
  • 0 комментариев
НЕЙМАР: «Немного боюсь играть головой»
© ФК ПСЖ. Неймар

Лидер ПСЖ Неймар признался, что не очень любит играть головой:

«Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, то использую ноги. Я неплохо бью головой. Даже хорошо. Я могу контролировать удары головой и хорошо завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь.

Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу. Ты выбываешь из строя. Гораздо лучше, когда ты делаешь движения в сторону и ждешь, чтобы мяч опустился на землю».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Get French Football

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности