НЕЙМАР: «Немного боюсь играть головой»

Лидер ПСЖ Неймар признался, что не очень любит играть головой:

«Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, то использую ноги. Я неплохо бью головой. Даже хорошо. Я могу контролировать удары головой и хорошо завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь.

Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу. Ты выбываешь из строя. Гораздо лучше, когда ты делаешь движения в сторону и ждешь, чтобы мяч опустился на землю».