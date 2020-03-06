НЕЙМАР: «Немного боюсь играть головой»

Лидер ПСЖ Неймар признался, что не очень любит играть головой:
«Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, то использую ноги. Я неплохо бью головой. Даже хорошо. Я могу контролировать удары головой и хорошо завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь.
Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу. Ты выбываешь из строя. Гораздо лучше, когда ты делаешь движения в сторону и ждешь, чтобы мяч опустился на землю».
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Источник — Get French Football
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