Манчестер Сити хочет купить молодого хавбека Челси

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Билли Гилмора.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал 18-летнего игрока как можно скорее. Скорее всего, «Сити» попытаются купить футболиста в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Билли Гилмор провел два матча за «Челси» в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собираются купить защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
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Источник — Daily Express
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