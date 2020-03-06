Манчестер Сити хочет купить молодого хавбека Челси

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Билли Гилмора.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал 18-летнего игрока как можно скорее. Скорее всего, «Сити» попытаются купить футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Билли Гилмор провел два матча за «Челси» в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собираются купить защитника «Интера» Милана Шкриньяра.