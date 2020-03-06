Вантух не сыграет за Александрию в матче против Динамо

Киевский клуб не разрешил арендованному футболисту играть против себя

  • 06.03.2020 12:21
  • 442 просмотра
  • 3 комментария
Вантух не сыграет за Александрию в матче против Динамо
© ФК Александрия. Роман Вантух

Полузащитник Роман Вантух, выступающий на правах аренды за «Александрию», не сыграет в матче 22-го тура против «Динамо» согласно договоренностям между клубами.

Напомним, что прошлый год футболист провел в аренде в «Олимпике», сыграв за донецкую команду 22 матча и забив 3 мяча.

В составе «Александрии» Роман уже сыграл в обоих турах после зимнего перерыва (оба раза выходил в стартовом составе, провел на поле 165 минут), голов пока не забивал.

Матч «Александрия» - «Динамо» состоится 7 марта. Начало матча в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 06.03.2020 13:34
    0
    ага, Супряга своїм корєфанам-орендовцям знатно пі9ісрав
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.03.2020 13:14
    -1
    Все вірно,треба перестрахуватися.Раптом і цей гравець пару-трійку голів закотить своєму власнику!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 06.03.2020 12:25
    +1
    Чего? Может тоже вколотил бы пару мячей
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 12:25
    +1
    Чего? Может тоже вколотил бы пару мячей
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.03.2020 13:34
    0
    ага, Супряга своїм корєфанам-орендовцям знатно пі9ісрав
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности