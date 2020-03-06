Вантух не сыграет за Александрию в матче против Динамо

Полузащитник Роман Вантух, выступающий на правах аренды за «Александрию», не сыграет в матче 22-го тура против «Динамо» согласно договоренностям между клубами.
Напомним, что прошлый год футболист провел в аренде в «Олимпике», сыграв за донецкую команду 22 матча и забив 3 мяча.
В составе «Александрии» Роман уже сыграл в обоих турах после зимнего перерыва (оба раза выходил в стартовом составе, провел на поле 165 минут), голов пока не забивал.
Матч «Александрия» - «Динамо» состоится 7 марта. Начало матча в 17:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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