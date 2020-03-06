Леся Цуренко – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, украинка Леся Цуренко (№152 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
В 1/4 финала Цуренко сразится против Ольги Данилович из Сербии (№179 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против девятой сеяной американки Джессики Пегулы или Ирины Бегу из Румынии.
Плеер будет добавлен ближе к началу трансляции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.