Леся Цуренко – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, украинка Леся Цуренко (№152 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.



В 1/4 финала Цуренко сразится против Ольги Данилович из Сербии (№179 WTA).



Поединок состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем раунде победительница матча сразится против девятой сеяной американки Джессики Пегулы или Ирины Бегу из Румынии.

Плеер будет добавлен ближе к началу трансляции.

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