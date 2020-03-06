Леся Цуренко – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 06.03.2020 10:35
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Леся Цуренко – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко

В пятницу, 6 марта, украинка Леся Цуренко (№152 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
 
В 1/4 финала Цуренко сразится против Ольги Данилович из Сербии (№179 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против девятой сеяной американки Джессики Пегулы или Ирины Бегу из Румынии.

Плеер будет добавлен ближе к началу трансляции.

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Источник — Sport.ua

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