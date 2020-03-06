Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Мексике

  • 06.03.2020 09:25
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Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
 
В матче второго круга украинка сразится против 17-летней Лейлы Фернандес из Канады (№126 WTA).
 
Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.
  
Ранее девушки не встречались.
 
В полуфинале победительница матча встретится с Аранчей Рус из Нидерландов или Ребеккой Петерсон из Швеции.

Плеер будет добавлен ближе к началу трансляции.

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Источник — Sport.ua

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