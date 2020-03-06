Игрока Монако Мартинша дисквалифицировали на полгода за толчок судьи

«Монако» на полгода лишился своего полузащитника Желсона Мартинша.
Дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал игрока за толчок арбитра. 2 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3) Мартинш дважды толкнул судью матча. Один раз перед тем, как ему показали красную карточку, второй раз - после.
В итоге футболист дисквалифицирован на полгода. Срок отбывание отчисляется с 6 февраля.
В этом сезоне Мартинш провел 21 матч в чемпионате Франции, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Источник — Get French Football News
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