Игрока Монако Мартинша дисквалифицировали на полгода за толчок судьи

Португальский хавбек получил жесткое наказание

  • 06.03.2020 07:01
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Игрока Монако Мартинша дисквалифицировали на полгода за толчок судьи
© ФК Монако. Желсон Мартинш

«Монако» на полгода лишился своего полузащитника Желсона Мартинша.

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал игрока за толчок арбитра. 2 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3) Мартинш дважды толкнул судью матча. Один раз перед тем, как ему показали красную карточку, второй раз - после.

В итоге футболист дисквалифицирован на полгода. Срок отбывание отчисляется с 6 февраля.

В этом сезоне Мартинш провел 21 матч в чемпионате Франции, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

 

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Источник — Get French Football News

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