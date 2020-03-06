Стали известны судейские назначения 22-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата. Встречу между «Александрией» и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Можаровским.
7 марта, суббота
«Ворскла» – «Олимпик» – Дмитрий Кутаков (Киевская область).
«Десна» – «Заря» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
«Александрия» – «Динамо» – Юрий Можаровский (Львов).
8 марта, воскресенье
«Львов» – «Карпаты» – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
«Колос» – «Шахтер» – Ярослав Козык (Мукачево).
«Днепр» – «Мариуполь» – Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская обл.)
Источник — Sport.ua
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