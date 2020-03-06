Кубок Девіса. Україна - Китайський Тайбей. Анонс зустрічі

6-7 березня чоловіча збірна України з тенісу проведе матч проти збірної Китайського Тайбею в рамках плей-оф Першої Світової групи. Поєдинок пройде в Україні на запорізькому харді, у палаці спорту «Юність». Переможець пари у вересні боротиметься за вихід до кваліфікації Кубку Девіса-2021 зі збірними, які програють на відбірковому етапі чоловічого командного змагання поточного сезону. Пригадаємо шлях обох збірних до очної зустрічі.

Минулого вересня наша збірна провела пам’ятний матч у Будапешті проти збірної Угорщини. Та зустріч вкотре довела різницю між особистими виступами тенісистів та грою за національну команду. Угорці очікувано вибрали в якості покриття зручний для своїх лідерів ґрунт. В усіх одиночках Мартон Фучович та Аттіла Балаж вважалися фаворитами, що не завадило обіграти обох господарів корту Сергію Стаховському.

Але парну зустріч, єдину, де українці «на папері» виглядали сильнішими, виграли саме угорці. Оскільки Фучович у перший день досить легко здолав опір Іллі, доля матчу вирішувалася у поєдинку других номерів збірних: Балажа та Марченка. На той час Ілля вже рік не міг відновити свій звичний рівень тенісу після травм. Він програв перший сет 4:6, не реалізував сетбол у другій партії на прийомі, помилившись на нескладному атакуючому ударі, і за рахунку 5:5 суддя на вишці зупинила гру через темряву. Наступного дня догравання вийшло коротким: Балаж забрав обидва гейми, яких йому не вистачало до перемоги. 3:2 на користь угорців.

Китайський Тайбей більше відомий українцям під назвою Тайвань. Не будемо заглиблюватися у нетрі політичних хитросплетінь у взаємовідносинах між цією республікою та КНР, просто запам’ятаємо, що офіційними суперниками нашої збірної є саме команда Китайського Тайбею. І дісталася вона до плей-оф з українцями після перемоги минулого вересня у місцевому зональному турнірі Другої групи над збірною Гонконгу. Рахунок матчу був розгромним, 4:0. Нічого дивного у тому немає, відзначимо тільки один момент. У тій зустрічі лідером тайбейців був їхній найкращий тенісист, досвідчений 30-річний Джейсон Джанг. Останній рік він проводить непогано, займаючи, до речі, 120-ту позицію світового рейтингу. Вище за всіх наших тенісистів. Але до Запоріжжя він не приїхав.

Склад збірної України:

Сергій Стаховський. 34 роки, №167 АТР, №175 парного рейтингу.

Ілля Марченко. 32 роки, №207 АТР.

Денис Молчанов. 32 роки, №94 парного рейтингу.

Владислав Орлов. 24 роки, №398 АТР.

Віталій Сачко. 22 роки, №546 АТР.

Варто відзначити присутність у заявці нашої команди Владислава Орлова та Віталія Сачка, які зазвичай грають на 15-25-тисячниках ITF. Якщо у минулих матчах до збірної разом із перевіреними бійцями викликалися юніори, то зараз на випадок пошкодження наших лідерів Андрій Медведєв запросив більш досвідчених тенісистів. Денис Молчанов традиційно зіграє у парному поєдинку. Його напарником, найімовірніше, стане Стаховський, але можливі варіанти, пов’язані з втомою нашої першої ракетки та загальним рахунком матчу на момент парної зустрічі.

Склад збірної Китайського Тайбею:

Ву Танлінь. 21 рік, №232 АТР. Проти Сергія Стаховського в особистих зустрічах веде 1:0. З Іллею Марченком не грав.

Цзен Чжунсінь. 18 років, №279 АТР. З нашими тенісистами не грав.

Ян Цунхуа. 28 років, №343 АТР. Особисті зустрічі: зі Стаховським 0:1, проти Марченка 1:0 (2011 рік).

Лі Канчжи. 23 роки, №723 АТР. З нашими тенісистами не грав.

Се Ченпен. 28 років, №95 парного рейтингу. Головна надія тайбейців у парі.

У четвер відбулося жеребкування зустрічі. Результати наступні:

П’ятниця, 06.03. Початок матчів о 16.00.

Сергій Стаховський – Цзен Чжунсінь

Ілля Марченко – Ву Танлінь

Субота, 07.03. Початок матчів о 12.00.

Денис Молчанов/Владислав Орлов – Цзен Чжунсінь/Се Ченпен

Сергій Стаховський – Ву Танлінь

Ілля Марченко – Цзен Чжунсінь

Формат матчів – трисетовий. Капітани можуть робити заміни лише у суботу.

Як вже відзначалося, ігри пройдуть у Запоріжжі, у палаці спорту «Юність», який Сергій Стаховський назвав найкращим місцем в Україні, де йому доводилося грати. Оскільки тайбейці є яскраво вираженими хардовиками, чи жартома, чи всерйоз розглядалося питання вибору в якості покриття ґрунту. Адже Стаховський виграв обидві одиночки проти угорців саме на будапештському ґрунті. Але велосипед вирішили не видумувати. Хард і для наших тенісистів є оптимальним варіантом.

На відміну від минулого року, непоганої форми набув Ілля Марченко. На челленджері в Бергамо два тижні тому він пробився до фіналу, який було скасовано через коронавірус. А Сергій Стаховський, хоч і не завжди здатен знайти мотивацію, граючи особисто за себе, але завжди показує максимум у збірній. Зважаючи на те, що українці ще й грають вдома, саме наша команда виглядає фаворитом зустрічі. Тайбейська молодь з цим, звичайно, не погодиться, та все ж без своєї першої ракетки їм буде важко. Наскільки виправдаються сподівання вболівальників обох команд, дізнаємося вже незабаром.

Прогноз Sport.ua: Україна – Китайський Тайбей 3:1