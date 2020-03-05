Атлетик в напряженном противостоянии вышел в финал Кубка Испании

Во втором матче полуфинала Кубка Испании «Гранада» на своем поле выигрывала 2:0 и имела все шансы сенсационно пробиться в финал, однако «Атлетик» в конце встречи отыграл один мяч.
По сумме двух матчей счет 2:2, но за счет выездного гола «Атлетик» вышел в финал.
В финале команда сыграет против «Реал Сосьедада».
Гранада - Атлетик 2:1 (первый матч 1:0 в пользу Атлетика)
Голы: Фернандес, 48, Санчес, 76 - Берчичи, 82
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Источник — Sport.ua
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