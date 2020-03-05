Лион. Костюк продолжает побеждать в паре. Марта вышла в полуфинал

Украинская теннисистка в шаге от финала

  • 05.03.2020 22:49
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
Лион. Костюк продолжает побеждать в паре. Марта вышла в полуфинал
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешные выступления в парном разряде на турнире в Лионе.

Костюк вместе с Викторией Кужмовой в 1/4 финала обыграли дуэт Вера Лапко/Лидия Морозова в двух сетах - 6:2, 6:4.

В полуфинале Костюк и Кужмова сыграют против дуэта Лесли Керхове/Бибиана Схофс.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 05.03.2020 22:54
    0
    Біля сітки Марта топ, на задній лінії дуже посередньо.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 05.03.2020 22:54
    0
    Біля сітки Марта топ, на задній лінії дуже посередньо.
    Ссылка
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