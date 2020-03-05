Лион. Костюк продолжает побеждать в паре. Марта вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешные выступления в парном разряде на турнире в Лионе.
Костюк вместе с Викторией Кужмовой в 1/4 финала обыграли дуэт Вера Лапко/Лидия Морозова в двух сетах - 6:2, 6:4.
В полуфинале Костюк и Кужмова сыграют против дуэта Лесли Керхове/Бибиана Схофс.
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Источник — Sport.ua
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