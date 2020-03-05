Лапко/Морозова — Костюк/Кузьмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В 1/4 финала женских парных соревнований в Лионе белорусский дуэт Вера Лапко/Лидия Морозова встретится с украинско-словацкой парой Марта Костюк/Виктория Кузьмова.
Матч начнется в 21:15 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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