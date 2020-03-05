МЕДВЕДЕВ: «На грунте было бы больше шансов, но постелить его в зале сложно»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев подробно объяснил выбор игрового покрытия, заявленного на матчи с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

- Сергей Стаховский рассказывал, что предлагал выбрать грунт (громкий вздох Стаховского). Почему было принято решения сыграть на харде?

- Это больше технический вопрос, потому что грунт постелить в зале достаточно сложно. Я также поддерживаю идею, что у нас на грунте было бы больше шансов на победу против Китайского Тайбэя в процентном соотношении. Они все-таки чистые хардовики.

Но имеем то, что имеем. Этот корт, который мы арендовали у белорусов, очень качественный, и на нем у нас тоже высокие шансы победить.

Еще раз повторюсь, такой момент обсуждался. Сергей Стаховский очень хорошо играет на земле (улыбки и смех в команде), хотя он это и скрывает. Напомню, что он обыграл Мартона Фучовича дома, он взял два очка в одиночке в Будапеште в 2019 году, показав при этом класснейший теннис, против которого даже серьезным грунтовикам было сложно играть.

Думаю, что и Илья Марченко был не против сыграть на грунте, хотя, конечно же, для него предпочтительнее был быстрый хард.

- Глядя на сегодняшнюю погоду, можно было бы сыграть и на улице...

- Да, но мы заявили покрытие намного раньше, чем узнали прогноз погоды на завтра. Кто мог предположить, что будет такая теплая зима впервые в истории нашей страны?