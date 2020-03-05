МЕДВЕДЕВ: «На грунте было бы больше шансов, но постелить его в зале сложно»

Капитан сборной Украины по теннису поделился ожиданиями от противостояния с Китайским Тайбэем

  • 05.03.2020 20:48
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
МЕДВЕДЕВ: «На грунте было бы больше шансов, но постелить его в зале сложно»
© ФТУ. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев подробно объяснил выбор игрового покрытия, заявленного на матчи с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

- Сергей Стаховский рассказывал, что предлагал выбрать грунт (громкий вздох Стаховского). Почему было принято решения сыграть на харде?
- Это больше технический вопрос, потому что грунт постелить в зале достаточно сложно. Я также поддерживаю идею, что у нас на грунте было бы больше шансов на победу против Китайского Тайбэя в процентном соотношении. Они все-таки чистые хардовики.

Но имеем то, что имеем. Этот корт, который мы арендовали у белорусов, очень качественный, и на нем у нас тоже высокие шансы победить.

Еще раз повторюсь, такой момент обсуждался. Сергей Стаховский очень хорошо играет на земле (улыбки и смех в команде), хотя он это и скрывает. Напомню, что он обыграл Мартона Фучовича дома, он взял два очка в одиночке в Будапеште в 2019 году, показав при этом класснейший теннис, против которого даже серьезным грунтовикам было сложно играть.

Думаю, что и Илья Марченко был не против сыграть на грунте, хотя, конечно же, для него предпочтительнее был быстрый хард. 

- Глядя на сегодняшнюю погоду, можно было бы сыграть и на улице...
- Да, но мы заявили покрытие намного раньше, чем узнали прогноз погоды на завтра. Кто мог предположить, что будет такая теплая зима впервые в истории нашей страны?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности