Сергей СТАХОВСКИЙ: «Последние приготовления к матчу»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский завершает подготовку к противостоянию с Китайским Тайбэем в Кубке Дэвиса.
Поединки пройдут в Запорожье с 6-го по 7-е марта.
«Последние приготовления к матчу!», — написал Стаховский в Instagram.
6-го марта первый матч у Украины будет играть Сергей Стаховский, а во второй игре выйдет Илья Марченко. 7-го марта будет сыгран парный поединок (заявлены Денис Молчанов и Владислав Орлов). Затем в одиночках выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Источник — Instagram
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