Сергей СТАХОВСКИЙ: «Последние приготовления к матчу»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский завершает подготовку к противостоянию с Китайским Тайбэем в Кубке Дэвиса.

Поединки пройдут в Запорожье с 6-го по 7-е марта.

«Последние приготовления к матчу!», — написал Стаховский в Instagram.

6-го марта первый матч у Украины будет играть Сергей Стаховский, а во второй игре выйдет Илья Марченко. 7-го марта будет сыгран парный поединок (заявлены Денис Молчанов и Владислав Орлов). Затем в одиночках выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко.