Динамо подтвердило травму Карлоса де Пены

«Динамо» официально подтвердило травму атакующего хавбека Карлоса де Пены, который получил повреждение ноги в матче против «Колоса».
Восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.
Учитывая плотный график киевлян, игрок пропустит матчи с «Александрией» в УПЛ и Кубке Украины, а также старт второй части чемпионата Украины.
Отметим, что в нынешнем сезоне де Пена провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 5 мячей.
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Источник — ФК Динамо Киев
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