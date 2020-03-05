Динамо подтвердило травму Карлоса де Пены

Игрок пропустит ближайшие матчи

  • 05.03.2020 19:10
  • 1539 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо подтвердило травму Карлоса де Пены
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» официально подтвердило травму атакующего хавбека Карлоса де Пены, который получил повреждение ноги в матче против «Колоса».

Восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.

Учитывая плотный график киевлян, игрок пропустит матчи с «Александрией» в УПЛ и Кубке Украины, а также старт второй части чемпионата Украины.

Отметим, что в нынешнем сезоне де Пена провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 5 мячей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 19:44
    +3
    Плохо.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 19:44
    +3
    Плохо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности