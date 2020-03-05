Динамо подтвердило травму Карлоса де Пены

«Динамо» официально подтвердило травму атакующего хавбека Карлоса де Пены, который получил повреждение ноги в матче против «Колоса».

Восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.

Учитывая плотный график киевлян, игрок пропустит матчи с «Александрией» в УПЛ и Кубке Украины, а также старт второй части чемпионата Украины.

Отметим, что в нынешнем сезоне де Пена провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 5 мячей.