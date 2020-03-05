Александр ЯЦЕНКО: Михайличенко перед молодежным Евро хотел отчислить Алиева

Экс-защитник «Динамо» рассказал, как работал с Михайличенко в молодежной сборной Украины

  • 05.03.2020 17:58
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Александр ЯЦЕНКО: Михайличенко перед молодежным Евро хотел отчислить Алиева
© dynamo.kiev.ua

Александр Яценко был капитаном сборной Украины, завоевавшей серебряные медали в 2006-м году на молодежном чемпионате Европы. После Евро-2006 Яценко попал в заявку национальной сборной Украины на чемпионат мира, но там ни разу не сыграл. За сборную Украины провел всего один матч, завершив карьеру в 28 лет.

«Михайличенко, возглавив сборную, сказал: ребята, я следить за вами не буду в плане пива, сигарет и того, во сколько вы ложитесь спать. Вы должны становиться профессионалами, если вы хотите играть в футбол. Я вам не нянька и ходить за вами не буду. Если хотите с утра прийти на тренировку и упасть – это ваше право, но вы потеряете место в сборной.

У Яковенко такого не было. Были ситуации, когда его помощник в 11 вечера выключал рубильник на этаже, чтобы все ложились спать. Там была жесткость армейская».

«Пользовались ли вольностями Михайличенко? Были моменты, что немного нарушали режим. Мы такие же люди, как и другие: позволяли себе и выпивать, и курить. Кто-то это делал красиво, а кто-то перегибал палку. Перед вылетом на Евро мы хорошо отметили рождение дочки у Коли Ищенко. Мы все собрались нормально утром, но глаза были стеклянные. Михайличенко поймал Алиева и хотел отчислить, сказал, что он не летит на Евро. Это было буквально за день до вылета. Мы попросили за него, сказали, что нужно дать шанс. В итоге, все поехали на Евро и добились там результата», - сказал Яценко ютуб-каналу Stargorod Sport.

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Источник — Stargorod Sport

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