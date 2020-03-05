Владислав КАБАЕВ: «У Зари не бывает легких игр»

Футболист луганской команды подвел итоги победы над «Львовом» (2:0)

  • 05.03.2020 17:20
  • 84 просмотра
  • 1 комментарий
Владислав КАБАЕВ: «У Зари не бывает легких игр»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

24-летний украинский форвард «Зари» Владислав Кабаев поделился впечатлениями о победе над «Львовом» (2:0) в поединке 21-го тура УПЛ.

Кабаев отметился забитым мячом на 54-й минуте, открыв счет в матче.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 05.03.2020 17:35
    0
    В Заре растет неплохой игрок, наверное, в атаке лучший.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 05.03.2020 17:35
    0
    В Заре растет неплохой игрок, наверное, в атаке лучший.
    Ссылка
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