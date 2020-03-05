Владислав КАБАЕВ: «У Зари не бывает легких игр»

24-летний украинский форвард «Зари» Владислав Кабаев поделился впечатлениями о победе над «Львовом» (2:0) в поединке 21-го тура УПЛ.
Кабаев отметился забитым мячом на 54-й минуте, открыв счет в матче.
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Источник — ФК Заря
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