Эрлинг ХОЛАНД: «Месси и Неймар – лучшие игроки в истории»

Форвард «Боруссии» восхищается Лионелем Месси

  • 05.03.2020 17:30
  • 311 просмотров
  • 1 комментарий
Эрлинг ХОЛАНД: «Месси и Неймар – лучшие игроки в истории»
© twitter.com/BVB

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд сравнил Лионеля Месси и Неймара с Криштиану Роналду:

«Сложно их сравнивать с Роналду, но, наблюдая за Месси и Неймаром, можно сказать, что их игра – это фантастика.

Они также лучшие футболисты всех времен, они тоже идеальны, чтобы за ними наблюдать».

Смотрите также: ВИДЕО. Как теперь живет Эрлинг Холанд.

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Источник — El Mundo Deportivo

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 05.03.2020 17:39
    0
    Насчёт Месси - без вопросов. А Неймар каким боком?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 05.03.2020 17:39
    0
    Насчёт Месси - без вопросов. А Неймар каким боком?
    Ссылка
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