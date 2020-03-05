Эрлинг ХОЛАНД: «Месси и Неймар – лучшие игроки в истории»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд сравнил Лионеля Месси и Неймара с Криштиану Роналду:

«Сложно их сравнивать с Роналду, но, наблюдая за Месси и Неймаром, можно сказать, что их игра – это фантастика.

Они также лучшие футболисты всех времен, они тоже идеальны, чтобы за ними наблюдать».

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