ВИДЕО. Ноле-спайдермен! Джокович продемонстрировал растяжку и заслужил мем

Серб Новак Джокович продемонстрировал невероятную растяжку в одном из недавних матчей на турнире в Дубае (ОАЭ) и заслужил новый мем.

У сербского теннисиста поехала нога во время розыгрыша, однако Новак справился достойно. В результате Джоковича по прозвищу Ноле начали сравнивать с героем фильмов, Спайдерменом.