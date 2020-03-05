ВИДЕО. Ноле-спайдермен! Джокович продемонстрировал растяжку и заслужил мем

Серб Новак Джокович продемонстрировал невероятную растяжку в одном из недавних матчей на турнире в Дубае (ОАЭ) и заслужил новый мем.
У сербского теннисиста поехала нога во время розыгрыша, однако Новак справился достойно. В результате Джоковича по прозвищу Ноле начали сравнивать с героем фильмов, Спайдерменом.
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